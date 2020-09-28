Окупанти від початку доби один раз порушили "тишу"

Від початку поточної доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю на ділянці поблизу населеного пункту Старогнатівка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбук. "Бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів немає", - йдеться у повідомленні. Зазначається, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які провокації противника. Читайте також: Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Старогнатівки Як повідомлялося, минулої доби, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.