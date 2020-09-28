Окупанти від початку доби один раз порушили

Окупанти від початку доби один раз порушили "тишу"

Укрінформ
Від початку поточної доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю на ділянці поблизу населеного пункту Старогнатівка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбук.

"Бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які провокації противника.

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Як повідомлялося, минулої доби, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

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