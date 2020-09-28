Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Старогнатівки

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство оборони.

"Близько 10 години ранку, російсько-окупаційні війська випустили 3 черги зі стрілецької зброї в напрямку позицій українських військових поблизу Старогнатівки. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок обстрілу немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулої доби 27 вересня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 випадки порушення режиму тиші.

Так, в нічну пору доби, на Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Опитне, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. А вдень на Луганському напрямку, неподалік населеного пункту Оріхове, бойовики двічі здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї.

Зафіксоване одне порушення режиму тиші і поблизу Шумів. Агресор обстріляв позицій наших воїнів, також використовуючи стрілецьку зброю.

Всі зазначені обстріли були неприцільними та мали провокативний характер, тому вогонь у відповідь не відкривався.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.