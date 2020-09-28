В українській армії за добу виявили 30 випадків коронавірусу

Станом на ранок 28 вересня в Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 629 осіб. За останню добу виявили 30 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

"Станом на 10.00 28 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 629 осіб", - йдеться у повідомленні.

Всього за час пандемії одужало – 2153 особи, летальних випадків – 10.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 557 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 64 особи.

За минулу добу зареєстровано 30 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 5 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь – 4 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 25 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 вересня лабораторно підтверджено 201 305 випадків COVID-19, з них за добу – 2 671.

Фото: АрміяInform