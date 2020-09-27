В українській армії на COVID-19 хворіє 601 особа

У Збройних Силах України станом на 27 вересня на COVID-19 хворіє 601 особа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОУ.

"Станом на 10.00 27 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 601 особа. Всього за час пандемії одужала 2151 особа, летальних випадків — 10", - йдеться в повідомленні.

У МОУ зазначають, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 638 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 84 особи.

За повідомленням Командування Медичних сил Збройних Сил України минулої доби зареєстровано 40 нових випадків захворювання військових на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону — 1 військовослужбовець, Чернігівський військовий госпіталь — 2 військовослужбовці, Житомирський та Деснянський військові госпіталі — по 1 військовослужбовцю та Міська клінічна лікарня міста Вінниці — 1 працівник ЗС України).

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 31 особа (Київська область — 10 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України, Львівська область — 3 військовослужбовці та 3 працівники ЗС України, Одеська область — 5 військовослужбовців, Вінницька область — 3 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України, Миколаївська та Житомирська області — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

В Україні станом на 27 вересня лабораторно підтверджено 198 634 випадки COVID-19, з них за добу – 3130.