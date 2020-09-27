ОБСЄ за добу не зафіксувала порушень перемир’я на Донбасі

ОБСЄ за добу не зафіксувала порушень перемир’я на Донбасі

Укрінформ
Упродовж минулої доби СММ ОБСЄ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 230/2020 від 26 вересня 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - йдеться у звіті.

Нагадується, що за попередній звітний період СММ зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 4 таких порушення в Луганській області.

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Згідно із СММ, повний день тиші на Донбасі Місія фіксувала також у період із вечора 14 до вечора 15 вересня.

Відповідно до звіту, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 1 337 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 232 вибухи, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, та 13 освітлювальних ракет, а також 1 083 черги та постріли).

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