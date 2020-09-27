ОБСЄ за добу не зафіксувала порушень перемир’я на Донбасі

Упродовж минулої доби СММ ОБСЄ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 230/2020 від 26 вересня 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - йдеться у звіті.

Нагадується, що за попередній звітний період СММ зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 4 таких порушення в Луганській області.

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Згідно із СММ, повний день тиші на Донбасі Місія фіксувала також у період із вечора 14 до вечора 15 вересня.

Відповідно до звіту, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 1 337 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 232 вибухи, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, та 13 освітлювальних ракет, а також 1 083 черги та постріли).