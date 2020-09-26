Зеленський оглянув КПВВ "Майорське" на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Донецької області відвідав контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президент оглянув облаштування КПВВ та порядок здійснення контрольних процедур на ньому.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко доповів Зеленському, що на пункті облаштовано чотири павільйони паспортного контролю на кожному з напрямків руху. Також функціонують два павільйони для проходження паспортного контролю особами, які перетинають лінію розмежування в пішому порядку.

Президент оглянув робочі місця працівників пункту. На КПВВ обладнано 35 робочих місць для перевірки паспортних документів, що дає змогу уникати черг навіть у разі збільшення пасажиропотоку.

Зеленський ознайомився і з порядком пропуску транспортних засобів на КПВВ.

Дейнеко зазначив, що основні загрози, які існують на цьому пункті пропуску, - це спроби перевезення валюти, лікарських і наркотичних засобів, зброї й вибухових речовин.

Голова Держприкордонслужби зауважив, що з 22 березня, після запровадження карантинних заходів, КПВВ тимчасово не працює.

«Пікове навантаження зафіксовано з початку березня до запровадження карантину. Було до 14 тисяч 600 громадян на день», – сказав Дейнеко.

За даними пресслужби, Президент поцікавився, чи надходили звернення від громадян з проханням відновити роботу КПВВ. Голова Держприкордонслужби зазначив, що таких звернень не надходило, проте «Майорське» готове до відновлення роботи за необхідності.

«Фактично ми готові проводити всі контрольні операції. Відстань від КПВВ до лінії розмежування становить 800 метрів», – зазначив Дейнеко.

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Також Зеленський відвідав позиції Збройних сил України на лінії фронту, де поспілкувався з бійцями. Президент вручив військовим державні нагороди.

Як повідомлялося, зранку в суботу глава держави побував на Харківщині, де напередодні сталася катастрофа військового літака Ан-26, в якій загинули 26 осіб.

В другій половині дня Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де планує, серед іншого, провести нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи.

Фото: ОП