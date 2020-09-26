ОБСЄ виявила 19 танків окупантів за межами виділених місць зберігання

СММ ОБСЄ виявила на полігоні біля Луганська 15 самохідних гаубиць, розміщених із порушенням ліній відведення, та 19 танків, розміщених за межами виділених місць зберігання.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 229/2020 від 25 вересня 2020 року, передає Укрінформ.

"На основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено 15 самохідних гаубиць, розміщених із порушенням ліній відведення, та 19 танків за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання — усі на полігоні в непідконтрольному урядові районі Луганської області", - йдеться у звіті.

Згідно з документом, мова йде про полігон російсько-окупаційних військ поблизу н.п. Бугаївка (37 км на південний захід від Луганська).

Також на цьому полігоні було виявлено 67 бойових броньованих машин, які, згідно зі звітом, не підпадають під дію Мінських угод щодо відведення озброєння.

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Нагадаємо: після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 1 337 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 232 вибухи, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, та 13 освітлювальних ракет, а також 1 083 черги та постріли зі стрілецької зброї).

Фото: Макс Авдеев / «Медуза»