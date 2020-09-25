Відсіч РФ: від сьогодні військові будуть отримувати додаткові виплати

Військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), які забезпечують відсіч і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, від сьогодні почнуть отримувати додаткові винагороди, запроваджені з 27 липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Зазначену винагороду запроваджено вперше за час особливого періоду. Вона здійснюється додатково до всіх виплат, належних військовослужбовцям ЗСУ та ДССТУ за безпосередню участь у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду», — наголосив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, згідно з попередніми розрахунками Департаменту фінансів Міноборони, вже за липень-серпень 2020 року у якості даної додаткової винагороди військовослужбовцям ЗСУ та ДССТУ буде виплачено близько 250 млн гривень. «На поточний 2020-й рік необхідними коштами для виплати вказаної винагороди Міноборони забезпечене», — наголосив міністр.

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Як зазначають в пресслужбі, перелік військових частин (підрозділів), в яких здійснюється виплата зазначеної винагороди, затверджується головнокомандувачем ЗСУ, а умови виплати винагороди визначаються з урахуванням позиції керівництва ООС та Генштабу, а також існуючої практики реалізації заходів із забезпечення національної безпеки і оборони ЗСУ. Зокрема, аналогічний порядок застосовується при виплаті військовослужбовцям грошового забезпечення за відповідний місяць. Так, згідно з наказом Міноборони від 07.06.2018 № 260 «Про затвердження порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям», «розмір премії військовослужбовця за результатами діяльності за місяць встановлюється залежно від наявності у нього оголошених наказом командира дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни».

У Міністерстві окремо зауважили, що даний наказ визначає розмір додаткової винагороди військовослужбовцям та порядок її виплати, але жодним чином не встановлює правила та не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення. Будь-які тлумачення умов цих виплат як нібито «запровадження якихось штрафів» є абсолютно маніпулятивним і політизованим.

Наказ набрав чинності 25 вересня 2020 року. Друковану версію наказу оприлюднено в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» № 75 від 25.09.2020 року, повідомили в пресслужбі.