В Україні завершились міжнародні навчання Rapid Trident 2020

На Львівщині офіційно завершилось міжнародне українсько-американське військове навчання Rapid Trident 2020, участь в якому брали військовослужбовці з десяти країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Сьогодні на Львівщині офіційно завершилось українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ Rapid Trident 2020. Міжнародні військові тренування тривали десять днів на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що у Яворівському районі», - йдеться в повідомленні.

У навчанні взяли участь військовослужбовці України, США, Великої Британії, Канади, Польщі, Румунії, Литви, Німеччини, Данії, Румунії, представники командування LITPOLUKRBRIG, а також підрозділи сектору безпеки України.

Як зазначив співкерівник Rapid Trident 2020 з української сторони полковник Дмитро Красільніков, завдання, які були визначені для кожного підрозділу на навчанні, виконані, і кожен з учасників зробить висновки, що потрібно покращити в особистій підготовці.

У свою чергу, співкерівник навчання з американської сторони полковник Майкл Хансон запевнив, що кожен учасник доклав максимум зусиль задля досягнення позитивного результату.

«Тут зібралось багато іноземних військових підрозділів, озброєння та військової техніки, і лише рішучість, командна робота та воля до самовдосконалення принесли всім нам відмінний результат. Я можу вам з упевненістю сказати, що наше майбутнє в безпеці», - наголосив Хансон.

Керівництво навчання нагородило відзнаками та сертифікатами найкращих військовослужбовців, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, у період із 16 до 25 вересня на Львівщині перебувало близько 4 тисяч військових із 10 країн.

Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, Управління державної охорони та інших силових відомств. Крім Збройних сил України та США, участь в навчаннях взяли військовослужбовці з Німеччини, Данії, Румунії, Литви, Польщі, Канади і Великої Британії.

Згідно зі сценарієм навчань, угруповання військ союзницьких держав охороняли території країни, яку намагалась окупувати країна-агресор. Під час виконання завдань важливе місце відводилось протидиверсійній і антитерористичній діям.

Українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ Rapid Trident – 2020 тривало впродовж двох тижнів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.