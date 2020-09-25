КПВВ "Мар’їнка" повністю заблокований окупантами

Протягом останнього тижня КПВВ «Станиця Луганська» в обох напрямках перетнуло 19 тисяч 663 особи. Водночас на Донецькому напрямку окупанти продовжують блокувати перетин лінії розмежування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Пропускні операції у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» здійснюються щоденно. За тиждень в цьому КПВВ на тимчасово окуповану територію України прослідували 10 889 осіб, а на контрольовану територію 8774 осіб», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим зазначається, що російські збройні формування продовжували блокування руху людей через гуманітарні дорожні коридори з тимчасово окупованою Донеччиною. Так, навпроти контрольного пункту «Новотроїцьке» за тиждень окупанти розблоковували рух двічі. У цей період 166 громадян та 23 транспортні засоби потрапили на контрольовану територію, водночас 467 громадян та 61 транспортний засіб прослідували до тимчасово окупованої території України.

Рух через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка» був повністю заблокований з боку окупантів.

Крім того, цього тижня через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованого Донецька прослідували 8 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для потреб цивільного населення міжнародна організація направила продуктові та гігієнічні набори, будівельні матеріали. Загальна вага гуманітарного вантажу склала понад 171 тонну.

Як повідомляв Укрінформ, за рішенням командувача операції Об’єднаних сил на сьогодні на лінії розмежування функціонують три КПВВ. Відповідно до осіннього графіку, контрольні пункти працюють щоденно з 07.00 до 18.30.

фото: Держприкордонслужба