На Донбасі від початку доби – жодного обстрілу

Російські окупаційні війська станом на 12.00 25 вересня не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12 годину, порушень домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи, зафіксовано не було. Підрозділи, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», - зазначив Шаравара.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні увечері, 24 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донецькому напрямку. Зокрема, противник здійснив неприцільний обстріл із ручного протитанкового гранатомету в районі населеного пункту Кам’янка. Враховуючи провокативний характер обстрілу, українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед Об’єднаних сил немає.