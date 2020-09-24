В українській армії за добу виявили 57 випадків коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

«Станом на 10.00 24 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 645 осіб. Всього за час пандемії одужало – 1967 осіб, летальних випадків – 10. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 791 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 180 осіб. За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 14 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 43 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106. Протягом доби зафіксовано 52 нові летальні випадки. Одужали – 1788 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 3 757 смертей від COVID-19. Одужали – 83 458 пацієнтів. Хворіє нині 100 891 людина, із підозрою на коронавірус – 253 177 осіб.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Києві - 330, Дніпропетровській області – 298, Харківській - 285, Тернопільській – 265.