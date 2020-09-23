В українській армії за добу - 31 хворий з коронавірусом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.
«За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, госпіталізовано 10 пацієнтів. Зокрема, у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ” та ізоляторі військової частини Житомирської області перебувають по 2 військовослужбовці, у Військово-медичних клінічних центрах Південного, Західного і Східного регіонів та Житомирському військовому госпіталі – по військовослужбовцю, у ДУ "Територіальне медичне об'єднання МВС України по Івано-Франківській області" та Станишівській ЦРЛ – по працівникові ЗСУ.
Решта перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби: у Київській області – 6 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ, Львівській – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Одеській – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, Івано-Франківській, Рівненській, Чернігівській, Волинській областях – по військовослужбовцю, у Хмельницькій області – 1 працівник ЗСУ. За інформацією пресслужби, стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.
Загалом у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 станом на 23 вересня хворіє 660 осіб. Всього за час пандемії одужало 1895 осіб, летальних випадків зареєстровано 10. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 594 особи, у 149 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734-ох.
Фото: АрміяInform