В українській армії за добу - 31 хворий з коронавірусом

У Збройних силах за добу виявлено 31 новий випадок зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, госпіталізовано 10 пацієнтів. Зокрема, у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ” та ізоляторі військової частини Житомирської області перебувають по 2 військовослужбовці, у Військово-медичних клінічних центрах Південного, Західного і Східного регіонів та Житомирському військовому госпіталі – по військовослужбовцю, у ДУ "Територіальне медичне об'єднання МВС України по Івано-Франківській області" та Станишівській ЦРЛ – по працівникові ЗСУ.

Решта перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби: у Київській області – 6 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ, Львівській – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Одеській – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, Івано-Франківській, Рівненській, Чернігівській, Волинській областях – по військовослужбовцю, у Хмельницькій області – 1 працівник ЗСУ. За інформацією пресслужби, стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 станом на 23 вересня хворіє 660 осіб. Всього за час пандемії одужало 1895 осіб, летальних випадків зареєстровано 10. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 594 особи, у 149 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734-ох.

Фото: АрміяInform