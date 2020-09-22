Представники ЄС цього тижня відвідають Донбас

Президент Володимир Зеленський поінформував високого представника Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля про безпекову ситуацію на Донбасі.

Про це йшлося під час зустрічі посадовців у межах першого візиту в Україну глави дипломатії ЄС, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави.

“Ключова увага під час зустрічі була приділена питанням мирного врегулювання на сході України та ситуації в тимчасово окупованому Криму. Високого представника ЄС було поінформовано про безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг виконання домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в Нормандському форматі”, - ідеться в повідомленні.

Президент подякував Боррелю за незмінну підтримку з боку Євросоюзу суверенітету й територіальної цілісності України.

Глава держави також запевнив, що під час поїздки представників ЄС на Донбас, запланованої цього тижня, європейські посадовці зможуть на власні очі побачити, як дотримується режим «тиші», у яких умовах несуть службу українські військові тощо.

Водночас Зеленський і Боррель обговорили підготовку до 22-го саміту Україна – Європейський Союз, який відбудеться 1 жовтня в Брюсселі.

Президент висловив сподівання, що спільна заява, яка буде ухвалена за результатами саміту, належно відображатиме рівень амбіцій сторін щодо подальшого поглиблення стратегічного партнерства та економічної інтеграції між Україною та ЄС.

Читайте також: Боррель після зустрічі з Зеленським підтвердив підтримку Євросоюзом України

У свою чергу високий представник Євросоюзу пообіцяв, що ЄС і надалі стоїть на позиції підтримки Української держави.

«Європейський Союз є найбільшим, найпотужнішим і найнадійнішим партнером України. Ми підтримуємо Україну в плані економічної інтеграції, але також ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Особливо хочу наголосити на тому, що ми надаємо всіляку потужну підтримку реформам, які впроваджуються», – сказав Боррель.

Свідченням такої підтримки він назвав і візит представників Євросоюзу на Донбас.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель на чолі делегації Євросоюзу 22 вересня здійснює перший з часу вступу на посаду візит в Україну.