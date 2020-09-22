Представники ЄС цього тижня відвідають Донбас
Про це йшлося під час зустрічі посадовців у межах першого візиту в Україну глави дипломатії ЄС, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави.
“Ключова увага під час зустрічі була приділена питанням мирного врегулювання на сході України та ситуації в тимчасово окупованому Криму. Високого представника ЄС було поінформовано про безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг виконання домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в Нормандському форматі”, - ідеться в повідомленні.
Президент подякував Боррелю за незмінну підтримку з боку Євросоюзу суверенітету й територіальної цілісності України.
Глава держави також запевнив, що під час поїздки представників ЄС на Донбас, запланованої цього тижня, європейські посадовці зможуть на власні очі побачити, як дотримується режим «тиші», у яких умовах несуть службу українські військові тощо.
Водночас Зеленський і Боррель обговорили підготовку до 22-го саміту Україна – Європейський Союз, який відбудеться 1 жовтня в Брюсселі.
Президент висловив сподівання, що спільна заява, яка буде ухвалена за результатами саміту, належно відображатиме рівень амбіцій сторін щодо подальшого поглиблення стратегічного партнерства та економічної інтеграції між Україною та ЄС.
У свою чергу високий представник Євросоюзу пообіцяв, що ЄС і надалі стоїть на позиції підтримки Української держави.
«Європейський Союз є найбільшим, найпотужнішим і найнадійнішим партнером України. Ми підтримуємо Україну в плані економічної інтеграції, але також ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Особливо хочу наголосити на тому, що ми надаємо всіляку потужну підтримку реформам, які впроваджуються», – сказав Боррель.
Свідченням такої підтримки він назвав і візит представників Євросоюзу на Донбас.
Як повідомляв Укрінформ, віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель на чолі делегації Євросоюзу 22 вересня здійснює перший з часу вступу на посаду візит в Україну.