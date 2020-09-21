Об’єднані зусилля-2020: українські кораблі почали маневри в Чорному морі

Корабельна тактична група Військово-морських сил ЗСУ розпочала практичне виконання завдань у межах стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля 2020».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що у місці постійного базування екіпажі кораблів поповнили запаси та відпрацювали завдання з підготовки до бою та походу. Висуваючись у район виконання завдань, тактична група пройшла суднохідним каналом Бузько-Дніпровського лиману, після чого виконала елементи спільного маневрування у морі.

Як зазначається, тренування продовжились й під час якірної стоянки на незахищеному рейді. У темний час доби військові моряки за допомогою корабельного обладнання здійснили спуск на воду та підняття швидкісних моторних човнів, а також зближення та швартування кораблів групи один до одного.

«Об’єднані зусилля 2020»: кораблі ВМС приступили до практичного виконання завдань у морі / Фото: mil.gov.ua

Загалом, морська компонента СКШН «Об’єднані зусилля 2020» передбачає виконання комплексу практичних завдань в акваторії Чорного моря. Зокрема, команди кораблів вітчизняного флоту відпрацюють перехід морем у строях та ордерах, артилерійські стрільби, тралення мінно-небезпечних водних ділянок, заходи протипідводнодиверсійної боротьби, висадку морського десанту на необладнану ділянку узбережжя та інші.