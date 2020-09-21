Коронавірус у ЗСУ: за добу виявили 37 випадків, один летальний

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та 1 летальний випадок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Командування Медичних сил Збройних сил України в Фейсбуці.

"За минулу добу зареєстровано 37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. На жаль, у Збройних силах України зафіксовано десятий летальний випадок від коронавірусу. Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 19 вересня помер працівник ЗСУ (Хмельницька область). З 16 вересня працівник перебував на лікуванні в центральній районній лікарні. 18 вересня у зв’язку з погіршенням стану здоров’я хворий був підключений до апарату ШВЛ. 19 вересня стан здоров'я різко погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. Працівник ЗСУ за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання", - йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 10.00 20 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 709 осіб. Всього за час пандемії в ЗСУ одужали 1762 військовослужбовці. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 797 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 46 осіб. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Вдома під наглядом медичної служби перебуває 29 осіб ( Київська область – 13 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ, Дніпропетровська – 7, Львівська – 3 та 1 працівник Збройних сил, Вінницька – 2 військовослужбовців, Тернопільська область - 1 працівник ЗСУ. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтесь щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", - прокоментували в Командуванні Медичних сил Збройних сил України.