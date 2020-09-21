Окупанти від початку доби двічі порушили "тишу" поблизу Мар’їнки

Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил збройні підрозділи Російської Федерації двічі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це йдеться у ранковому звіті штабу сил ООС.

"Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення домовленостей. Так, поблизу Мар’їнки ворог здійснив постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постріли з гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2. Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає. В усіх інших районах відповідальності Об’єднаних сил спостерігається тиша", - йдеться у повідомленні.

20 вересня вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли у бік наших позицій були провокативними та не становили загрози життю українським воїнам, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували

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На усіх інших ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається спокійною та повністю контролюється українськими підрозділами. Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються умов домовленостей.