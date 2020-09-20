В українській армії - 37 випадків COVID-19 за добу

За минулу добу в Збройних Силах України зареєстровано 37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та 1 летальний випадок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці командування Медичних сил ЗСУ в Фейсбук.

"За минулу добу зареєстровано 37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. На жаль у Збройних Силах України зафіксовано десятий летальний випадок від коронавірусу.

Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 19 вересня помер працівник ЗС України (Хмельницька область). З 16 вересня працівник ЗС України перебував на лікуванні в центральній районній лікарні. 18 вересня у зв’язку з погіршенням стану здоров’я хворий був підключений до апарату ШВЛ. 19 вересня стан здоров'я різко погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. Працівник ЗС України за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання", - йдеться в повідомленні.

Загалом, станом на 10.00 20 вересня в ЗСУ зафіксовано 709 активних випадків COVID-19. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 797 осіб.

Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 46. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 2 військовослужбовці та 2 держслужбовці ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Вдома під наглядом медичної служби перебуває 29 осіб ( Київська область – 13 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України, Дніпропетровська область – 7 військовослужбовців, Львівська область – 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 2 військовослужбовця, Тернопільська область - 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

За час пандемії одужали 1762 військовослужбовців.

Командування медичних сил додає, що відповідно до аналізу захворюваності військовослужбовців та цивільного населення, "найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом".

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 175 678 осіб, одужало за цей же період 77 512 осіб, померло - 3 557.