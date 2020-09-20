За добу окупанти тричі порушили

За добу окупанти тричі порушили "тишу", один боєць отримав поранення

Укрінформ
19 вересня у смугах відповідальності наших бригад збройні підрозділи Російської Федерації тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це йдеться у ранковому звіті штабу сил ООС.

"Так, факт порушення режиму припинення вогню було зафіксовано неподалік населеного пункту Піски, де ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій. Внаслідок ворожого пострілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Ще одне застосування противником стрілецької зброї відмічено поблизу Павлополя", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, порушення досягнутих домовленостей було зафіксоване в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці помічено проліт ворожого БПЛА типу «МЕВІК-2» із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування.

"Ворог вкотре намагався спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт, але українські захисники на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали", - додали у штабі ООС.

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Від початку поточної доби, 20 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням і перебувають у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника.

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