Початок “Об’єднаних зусиль–2020”: десант британських Hercules та винищувачі ЗСУ

Україна та Велика Британія провели перший етап навчання "Об'єднані зусилля -2020".

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомило Ккомандування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, перший етап навчань “Спільні зусилля” в межах стратегічного командно-штабного навчання “Об’єднані зусилля – 2020” розпочався з висадки повітряного десанту, важкого піхотного озброєння та техніки із військово-транспортних літаків C-130 Hercules Королівських Повітряних сил.

Згодом на бойовий курс зайшли українські військові літаки Іл-76МД та Ан-26. На парашутних платформах були десантовані вантажі й підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ. Висадка британського та українського десанту здійснювалася під прикриттям винищувачів Повітряних сил ЗСУ.

«Об’єднані зусилля – 2020» розпочалися із десантування британських та українських «крилатих піхотинців» / Фото: mil.gov.uа

У командуванні Повітряних сил зазначили, що навчання такого формату проводяться вперше. Їх мета – практичне виконання завдань у багатонаціональному середовищі за стандартами та процедурами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності підрозділів Збройних сил та держав-партнерів України.