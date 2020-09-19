В українській армії виявили 40 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах за минулу добу виявлено 40 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, десятьох з них госпіталізовано.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 40 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що десятеро хворих перебувають у закладах охорони здоров’я: у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичному клінічному центрі Східного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, Білоцерківському та Житомирському військових госпіталях – по 1 військовослужбовцю, в Івано-Франківській та Львівській міських лікарнях – по 1 працівнику ЗСУ. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Решта 30 хворих перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Зокрема, у Київській області – 10 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ, у Львівській – 4 військовослужбовці та 3 працівники ЗСУ, Одеській – 6 військовиків, Тернопільській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях – по 1 військовослужбовцю, у Рівненській – 1 працівник ЗСУ. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання, зазначають у Медсилах.

Загалом, за даними командування Медсил, станом на 10.00 19 вересня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 681 особа.

За час пандемії одужало 1754 особи, летальних випадків зареєстровано 9.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 844 особи, у 53 військовослужбовців закінчується ізоляція найближчих три доби.

Як повідомлялося, станом на 19 вересня в Україні лабораторно підтверджено 172 712 випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 3 240 нових випадків.