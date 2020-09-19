На Донбасі військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої, його госпіталізували

На Донбасі під час гасіння пожежі військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Окрім того, неподалік Залізного військовослужбовці Збройних Сил України ліквідували осередок загоряння сухої трави. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надано кваліфіковану медичну допомогу.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти двічі порушили режим припинення вогню.