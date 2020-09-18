Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Водяного і Новотошківського

Станом на 18.00 18 вересня російські окупаційні війська двічі провокували українських захисників на вогонь у відповідь - поблизу Водяного і Новотошківського.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби, 18 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, здійснивши постріли в бік українських позицій. Так, поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував наших військових із підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета", - зазначається у повідомленні.

На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

На інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі.

Як зазначається, під час гасіння пожежі неподалік населеного пункту Залізне, де військовослужбовці ЗСУ локалізували осередок загорання сухої трави, здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Воїну надана кваліфікована медична допомога.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 4 будинки, на 16 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, сапери ДСНС розмінували понад 11 га території у прифронтовому районі та передали на знищення 69 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.