Президент дав звання Героя України солдату, смертельно пораненому біля Докучаєвська

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України солдату Юрію Горайському, який був смертельно поранений у районі Докучаєвська.

Відповідний указ № 395/2020 глава держави підписав, інформує у п’ятницю пресслужба глави держави.

«Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Юрію Горайському посмертно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що високу нагороду та орден «Золота Зірка» Президент вручив доньці загиблого бійця під час робочої поїздки на Тернопільщину.

«Хотілося без пафосу, без церемоній вручити цю нагороду», – сказав Зеленський, звертаючись до рідних полеглого.

Під час спілкування з дружиною, доньками та батьками Героя України Президент наголосив, що високо цінує ту жертовність, з якою Горайський віддав своє життя за нашу країну.

«Я хочу подякувати вам усім за вашого Героя. Героя, який віддав своє життя заради нас усіх. Все, що ми можемо сьогодні зробити, – це пам'ятати таких людей, пам'ятати таких героїв», – зазначив Зеленський.

Зі свого боку дружина Юрія Горайського Наталія подякувала Президенту за нагороду та зауважила, що її чоловік був активним і відданим своїй країні.

«Для нас дуже важливо знати, що це все не даремно, що це цінно», – сказала вона.

Як поінформували у пресслужбі, Горайський став на захист України у травні 2015 року – спочатку як доброволець, і до вересня 2015-го служив у секторі «М» під Маріуполем.

У січні 2016 року підписав контракт на військову службу (стрілець-регулювальник комендантського відділення комендантського взводу комендантської роти, матрос 73-го морського центру спеціальних операцій).

Під час розвідки на маріупольському напрямку передовий дозор, у якому був і Горайський, вийшов на висоту в районі міста Докучаєвська, де наштовхнувся на диверсійно-розвідувальну групу противника. Під час ближнього бою Горайський отримав смертельне поранення.

Бійця поховали 7 березня 2016 року на цвинтарі в Збаражі. 8 квітня 2016 року він був посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, у серпні 2016-го Тернопільська міська рада присвоїла Юрію звання почесного громадянина Тернополя.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України Сергію Михальчуку 25 березня 2020 року за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

23 серпня Зеленський у День Державного прапора України вручив орден «Золота Зірка» сестрі сержанта Сергія Михальчука, який був удостоєний звання Героя України посмертно.

21-річний нацгвардієць загинув 14 грудня 2019 року на Донбасі внаслідок артобстрілу. Під час вибуху сержант прикрив собою бойового побратима.

Фото: ОП