Президент дав звання Героя України солдату, смертельно пораненому біля Докучаєвська

Президент дав звання Героя України солдату, смертельно пораненому біля Докучаєвська

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України солдату Юрію Горайському, який був смертельно поранений у районі Докучаєвська.

Відповідний указ № 395/2020 глава держави підписав, інформує у п’ятницю пресслужба глави держави.

«Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Юрію Горайському посмертно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що високу нагороду та орден «Золота Зірка» Президент вручив доньці загиблого бійця під час робочої поїздки на Тернопільщину.

«Хотілося без пафосу, без церемоній вручити цю нагороду», – сказав Зеленський, звертаючись до рідних полеглого.

Під час спілкування з дружиною, доньками та батьками Героя України Президент наголосив, що високо цінує ту жертовність, з якою Горайський віддав своє життя за нашу країну.

«Я хочу подякувати вам усім за вашого Героя. Героя, який віддав своє життя заради нас усіх. Все, що ми можемо сьогодні зробити, – це пам'ятати таких людей, пам'ятати таких героїв», – зазначив Зеленський.

Зі свого боку дружина Юрія Горайського Наталія подякувала Президенту за нагороду та зауважила, що її чоловік був активним і відданим своїй країні.

«Для нас дуже важливо знати, що це все не даремно, що це цінно», – сказала вона.

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Як поінформували у пресслужбі, Горайський став на захист України у травні 2015 року – спочатку як доброволець, і до вересня 2015-го служив у секторі «М» під Маріуполем.

У січні 2016 року підписав контракт на військову службу (стрілець-регулювальник комендантського відділення комендантського взводу комендантської роти, матрос 73-го морського центру спеціальних операцій).

Під час розвідки на маріупольському напрямку передовий дозор, у якому був і Горайський, вийшов на висоту в районі міста Докучаєвська, де наштовхнувся на диверсійно-розвідувальну групу противника. Під час ближнього бою Горайський отримав смертельне поранення.

Бійця поховали 7 березня 2016 року на цвинтарі в Збаражі. 8 квітня 2016 року він був посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, у серпні 2016-го Тернопільська міська рада присвоїла Юрію звання почесного громадянина Тернополя.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України Сергію Михальчуку 25 березня 2020 року за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

23 серпня Зеленський у День Державного прапора України вручив орден «Золота Зірка» сестрі сержанта Сергія Михальчука, який був удостоєний звання Героя України посмертно.

21-річний нацгвардієць загинув 14 грудня 2019 року на Донбасі внаслідок артобстрілу. Під час вибуху сержант прикрив собою бойового побратима.

Фото: ОП

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