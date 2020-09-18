Біля Водяного окупанти провокували сили ООС пострілами із гранатомета

Від початку поточної доби, 18 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку противника.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Пострілами із підствольного гранатомета ворог провокував наших військових поблизу населеного пункту Водяне. На усіх інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідому провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Минулої доби, 17 вересня, збройними формуваннями Російської Федерації було порушено мирні домовленості. Провокацію зі стрілецької зброї зафіксували біля Новогригорівки. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських бійців, тому сили ООС вогонь у відповідь не відкривали.