Колишня модель звинуватила Трампа у домаганнях

Колишня модель і акторка Емі Дорріс звинуватила президента США Дональда Трампа у сексуальних домаганнях, які нібито мали місце 23 роки тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Дорріс стверджує, що на відкритому чемпіонаті США з тенісу US Open у 1997 році Трамп нібито чіплявся до неї біля вбиральні. За словами жінки, Трамп її мацав та тримав так міцно, що вирватися не було змоги (на той момент Дорріс було 24 роки, Трамп же на 27 років старший).

"Я не могла змусити його відпустити мене... Здавалося, що мене обіймав восьминіг", - розповіла журналістам ексмодель.

На підтвердження своїх слів про зустріч з Трампом жінка надала квиток на US Open та шість світлин, на яких вона позує разом з Трампом у Нью-Йорку.

Дорріс також заявила, що хотіла оприлюднити цей факт ще перед президентськими виборами 2016 року, але побоялася нашкодити родині, тому промовчала.

Сам Дональд Трамп через своїх адвокатів рішуче заперечив, що будь-коли домагався або поводився неналежним чином щодо Емі Дорріс.

Його адвокати заявили, що якби Трамп дійсно поводився непристойно на публічному заході, це бачили б інші люди.

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Крім того, юристи наголошують, що Дорріс ніколи раніше не зверталася з цими звинуваченнями до правоохоронних органів чи до самого Трампа.

На думку адвокатів Трампа, те, що ці звинувачення з'явилися перед листопадовими президентськими виборами, наводить на думку про їх політичну вмотивованість.

Як повідомлялося, Трампа не раз жінки звинувачували у непристойній поведінці або домаганнях. Сам президент США усі претензії відкидає.