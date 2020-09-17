СБУ провела антитерористичні навчання у прифронтовому Рубіжному

Координаційна група Антитерористичного центру Служби безпеки України провела планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання у Рубіжному на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що у дводенних тренуваннях взяли участь співробітники регіональних підрозділів СБУ, Збройних сил України, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Державної прикордонної служби, представники місцевої влади.

СБУ провела антитерористичні навчання на Луганщині / Фото: СБУ

Головною метою тренувальних зборів було підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз, перевірка рівня захищеності стратегічно важливих об’єктів регіону.

"За сценарієм навчань "терористи" намагалися вчинити кілька диверсій та терактів на об’єктах критичної інфраструктури міста. Завдяки злагодженим діям силовиків умовні "злочинці" були своєчасно виявлені і затримані, наслідки їх підривної діяльності - нейтралізовано", - йдеться у повідомленні.

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Керівництво Штабу АТЦ СБУ відзначило високий рівень готовності задіяних підрозділів до протидії диверсіям і терактам. Учасникам навчань надані рекомендації щодо підвищення ефективності контрдиверсійної роботи.