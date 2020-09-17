В українській армії за добу виявили 72 заражених коронавірусом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10.00 17 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 656 осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 72 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Зокрема, у закладах охорони здоров’я перебуває 14 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” - 5 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 3 військовослужбовці, Рівненський, Черкаський та Чернівецький військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю, Стебницька міська лікарня – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 58 осіб (Київська область – 28 військовослужбовців та 5 працівників ЗС України, Львівська область – 9 військовослужбовців, Одеська область – 10 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Херсонська область – 2 військовослужбовці, Тернопільська та Вінницька області – по 1 військовослужбовцю , Івано-Франківська область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Усього за час пандемії одужало – 1683 особи, летальних випадків – 8.
На ізоляції (у тому числі самоізоляція) перебуває 789 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 209 осіб.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 16 вересня, виявили 3 584 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 166 244.