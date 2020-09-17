В українській армії за добу виявили 72 заражених коронавірусом

У Збройних Силах України зареєстровано 656 хворих на коронавірус, за останню добу виявили 72 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 17 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 656 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 72 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Зокрема, у закладах охорони здоров’я перебуває 14 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” - 5 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 3 військовослужбовці, Рівненський, Черкаський та Чернівецький військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю, Стебницька міська лікарня – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 58 осіб (Київська область – 28 військовослужбовців та 5 працівників ЗС України, Львівська область – 9 військовослужбовців, Одеська область – 10 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Херсонська область – 2 військовослужбовці, Тернопільська та Вінницька області – по 1 військовослужбовцю , Івано-Франківська область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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Усього за час пандемії одужало – 1683 особи, летальних випадків – 8.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) перебуває 789 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 209 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 16 вересня, виявили 3 584 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 166 244.