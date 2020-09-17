Канада вимагає розслідування отруєння Навального

Канада вимагає розслідування отруєння Навального

Укрінформ
Разом із партнерами по G7 Канада вимагатиме детального розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє Укрінформ, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

“Канада рада дізнатися про покращення стану Олексія Навального. Ми зичимо йому швидкого й повного видужання. Ми й надалі разом із партнерами по G7 вимагатимемо розслідування його отруєння. Відповідальні за це мусять бути покарані”, - зазначив Шампань

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Нагадаємо, російський опозиціонер був госпіталізований 20 серпня до лікарні в Омську з літака після втрати свідомості. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Західні країни, в тому числі ЄС, а також США, допустили причетність "високопоставлених російських чиновників" до отруєння опозиціонера.

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