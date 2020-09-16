Польські та українські військові поглиблять співпрацю – командування ОС

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Об’єднаних сил ЗСУ.

Домовленостей досягли за підсумками триденного візиту делегації Війська Польського до України командувачі об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв та Оперативного командування ЗС Республіки Польща Томаш Піотровські.

«Ми зацікавлені в співпраці з українськими колегами. В найближчих планах - розширення співробітництва з Десантно-штурмовими військами, Військово-Морськими й Повітряними Силами Збройних Сил України», - наголосив Піотровські, додавши, що українські військові мають унікальний досвід, накопичений під час тривалого протистояння російській збройній агресії.

Своєю чергою Сергій Наєв висловив сподівання, що напрацювання, досягнуті за час візиту польської військової делегації до України, сприятимуть подальшому розвитку міждержавних відносин в напрямку військового співробітництва.

Цього ж дня представники делегації Війська Польського разом з українськими колегами взяли участь в офіційному церемоніалі вшанування пам’яті воїнів, які героїчно загинули під час російської агресії, захищаючи суверенітет й територіальну цілісність України.

Фото: пресслужба командування Об’єднаних сил ЗСУ