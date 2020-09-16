В українській армії - восьма смерть від COVID-19

Станом на ранок 16 вересня в ЗСУ зареєстровано 630 хворих на коронавірус. За останню добу виявлено 31 новий випадок. Крім того, серед військових зафіксовано восьмий летальний випадок.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 16 вересня в Збройних силах України хворіють 630 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало 1637 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 779 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 212 осіб. На жаль, у Збройних силах України зафіксовано восьмий летальний випадок від коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що через COVID-19 15 вересня помер військовослужбовець з Івано-Франківщини, який захворів 19 серпня 2020 року та був госпіталізований до Івано-Франківської міської лікарні. Незважаючи на проведену терапію, стан пацієнта погіршувався. 15 вересня реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. За словами медиків, військовослужбовець також мав хронічні супутні захворювання.

У пресслужбі також повідомили, що за минулу добу в ЗСУ зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Читайте також: У Києві за добу підтвердили 356 випадків коронавірусу

Наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовці, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець та Центральна міська клінічна лікарня м. Івано-Франківська – 1 працівник ЗСУ).

Вдома під наглядом медичної служби перебуває 24 особи (Одеська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Харківська область – 3 військовослужбовці, Київська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Рівненська, Житомирська, Вінницька та Хмельницька області – по 1 військовослужбовцю, Тернопільська область – 4 працівники ЗСУ).

Як зазначається, стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні зафіксовано 2 958 нових випадків захворювання на COVID-19. Крім того, зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків внаслідок COVID-19 від початку пандемії — 76 і найбільшу кількість одужань - 1 514 пацієнтів. Загалом з початку пандемії в Україні одужали 72 324 пацієнти, летальних випадків — 3340.