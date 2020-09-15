У Водяному отримали гарантію "тиші" та почали ремонт пошкодженого житла

На Донеччині у селі Водяне на лінії розмежування рятувальники отримали гарантію дотримання тиші та почали ремонт житла, пошкодженого обстрілами російських окупантів.

Як передає Укрінформ з посиланням на ГУ ДСНС у Донецькій області, до цього часу ремонтні роботи були неможливі саме через відсутність гарантії тиші.

Жителі Водяногго – здебільшого самотні літні люди, які не мають можливості самостійно ремонтувати своє житло. Наразі у Водяному працюють рятувальники - замінюють покрівлі будинків. Вони здійснюють відновлювальні роботи за двома адресами. У роботах задіяний спеціальний автопідіймач.

Фахівці Служби порятунку роблять усе можливе, щоб ремонтні роботи якнайшвидше завершилися, а власники помешкань нарешті повернулися до нормального життя.

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Як зазначають рятувальники, на жаль, розпочати проведення робіт силами ДСНС можливо не в усіх прифронтових населених пунктах через відсутність гарантії дотримання тиші, і з цього питання постійно ведуться переговори, які вже мають позитивні результати.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією директора Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігора Бойка, з початку ведення бойових дій у регіоні на територіях, підконтрольних українській владі, було зруйновано та пошкоджено 13 255 житлових будинків усіх форм власності, з яких вже відновлено більше 7 тисяч.

З початку 2020 року в Донецькій області на лінії розмежування було відновлено понад 950 будинків, які були пошкоджені окупантами внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Всього заплановано до листопада цього року відновити тисячу таких будинків.

Роботи ці проводяться коштом матеріального резерву Донецької ОДА та силами співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій з різних регіонів країни.

Фото: ДСНС