На Донбасі від початку доби зберігається “тиша”

Станом на 12.00 на Донбасі зберігається режим тиші - російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12 годину, фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші. Бойових втрат серед наших підрозділів немає», - повідомив речник.

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Як повідомляв Укрінформ, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 27 липня 2020 року. При цьому, 6 вересня збройні формування РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, несумісне з життям.

10 вересня було зафіксовано три порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань. Зокрема, о 14:15 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

Фото: Міноборони