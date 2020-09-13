Зеленський подякував танкістам за героїзм та захист України

Президент України Володимир Зеленський привітав українських воїнів-танкістів, ветеранів танкових військ і працівників танкобудівної галузі з професійним святом.

Як передає Укрінформ, вітання опубліковане на сайті Президента.

"Вітаю вас із професійним святом— Днем танкістів. Міцна броня, влучний вогонь, швидкість маневру та раптовість застосування грізної бойової техніки роблять танкові підрозділи і військові частини Збройних Сил України потужною силою, здатною зупинити наступальні дії ворога і подолати його найміцнішу оборону. Проте визначальними є професійна підготовка воїнів цього славетного роду військ, їх висока організованість, злагодженість, упевненість у своїх силах та готовність будь-якої миті дати належну відсіч противнику", - йдеться у вітанні.

У своєму вітанні Зеленський від імені українського народу подякував особовому складу та ветеранам танкових військ за сумлінне виконання конституційного обов’язку, відвагу та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

Він зазначив, що у цей день всі схиляють голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України.

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Президент також висловив вдячність українським танкобудівникам за вагомий внесок у нарощування боєздатності українського війська.

"Переконаний, що наші танкісти й надалі надійно стоятимуть на захисті свободи та незалежності України. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Вітчизні", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, День танкістів встановлено згідно з Указом Президента від 29 серпня 1997 року і відзначається щороку у другу неділю вересня.