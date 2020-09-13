В українській армії – 650 хворих на COVID-19

У Збройних силах України протягом минулої доби виявлено ще 31 випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що семеро нових хворих перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я: у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ”, Військово-медичному клінічному центрі Східного регіону та Білоцерківському військовому госпіталі – по одному військовослужбовцю, у Військово-медичних клінічних центрах Південного і Західного регіонів – по 2 військовослужбовці. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, зауважили у Медсилах.

Водночас на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 24 особи: у Київській області – 10 військовослужбовців та 4 працівники ЗСУ, у Львівській – 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, в Одеській, Вінницькій та Дніпропетровській областях – по 1 військовослужбовцю. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

За даними Медсил, станом на 13 вересня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 650 осіб. За час пандемії одужало 1535 осіб, летальних випадків зареєстровано 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 687 осіб, у 158 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 2476 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії їх зафіксовано 154 335.