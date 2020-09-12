На Донбасі зберігається

На Донбасі зберігається "тиша"

Укрінформ
Станом на 12.00 12 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил на всіх ділянках фронту зберігається тиша. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на 12 годину 12 вересня фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші", - зазначається у повідомленні.

Бойових втрат з боку підрозділів Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, поблизу лінії зіткнення на замаскованих позиціях противник продовжував утримувати у готовності до застосування міномети калібру 120-мм та 122-мм самохідні артилерійські системи "Гвоздика", проводив тренування їх бойових розрахунків з розгортання та управління вогнем. На окремих передових позиціях окупанти збільшили кількість снайперських пар та розвідувальних підрозділів.

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Українські військові продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника.

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