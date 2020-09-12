На Донбасі зберігається "тиша"

Станом на 12.00 12 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил на всіх ділянках фронту зберігається тиша.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на 12 годину 12 вересня фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші", - зазначається у повідомленні.

Бойових втрат з боку підрозділів Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, поблизу лінії зіткнення на замаскованих позиціях противник продовжував утримувати у готовності до застосування міномети калібру 120-мм та 122-мм самохідні артилерійські системи "Гвоздика", проводив тренування їх бойових розрахунків з розгортання та управління вогнем. На окремих передових позиціях окупанти збільшили кількість снайперських пар та розвідувальних підрозділів.

Українські військові продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника.