В українській армії виявили 36 нових випадків COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Командування Медичних сил ЗСУ.

Як зазначається у повідомленні, станом на 10:00 12 вересня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 636 осіб. Всього за час пандемії одужали 1 518 осіб, летальних випадків – 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 708 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 99 осіб.

За минулу добу зареєстровано 36 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 9 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Cхідного регіону – 1 військовослужбовець, Чернігівський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування, запевнили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 27 осіб (Київська область – 10 військовослужбовців, Львівська область – 3 військовослужбовц, Одеська область – 6 військовослужбовців та один працівник ЗСУ, Чернігівська область – 1 військовослужбовець, Дніпропетровська та Рівненська області – по 1 військовослужбовцю, Тернопільська область – 2 працівники ЗСУ, Житомирська область – 2 працівники ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявили 3 103 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 151 859.