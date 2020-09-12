На Донбасі протягом доби зберігалася "тиша"

Протягом минулої доби, 11 вересня, порушень домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

Зазначається, що по всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 12 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Українські воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Водночас у прифронтових районах саперами ДСНС розміновано понад 10 гектарів території та передано на знищення 42 вибухонебезпечні предмети.

Загалом з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 8267 гектарів території та 23 гектари акваторії. Вилучено та знешкоджено 48 366 вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники ОС проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, минулої доби завершено відновлення 10 будинків, ще на 33 об’єктах роботи тривають.

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду особовим складом ДСНС надано медичну і психологічну допомогу 51 громадянину.

«Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу», - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua