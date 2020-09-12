У навчаннях "Об’єднані зусилля 2020" візьмуть участь близько 12 тисяч військових

У другій половині вересня на всіх військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів відбудуться стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля 2020».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міноборони.

У навчаннях «Об’єднані зусилля 2020», які пройдуть під керівництвом головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, візьмуть участь близько 12 тисяч військовослужбовців, з них до 8 тисяч – безпосередньо на полігонах під час практичної фази.

Планується залучити до 50 одиниць артилерійських систем, близько 80 танків та 450 бойових броньованих машин, а також бойові кораблі, армійську авіацію та повітряні сили. У їхньому складі залучатимуться і зразки техніки, які нещодавно прийнято на озброєння ЗСУ. Зокрема, новітні комплекси «Нептун», «Вільха», безпілотні літальні комплекси Bayraktar.

Зазначається, що елементи стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля 2020» відпрацюють практично на всіх військових полігонах України.

Зокрема, у їх рамках відбудуться навчання «Спільні зусилля» за участі військовослужбовців Великої Британії. А в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Львівщині, пройдуть міжнародні навчання «Рапід Трайдент 2020» за участі військових 15 країн.