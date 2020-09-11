У Маріуполі на навчаннях зупиняли "диверсантів", які "захопили" судно в порту

У районі проведення операції Об’єднаних сил Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях провела дводенні антитерористичні навчання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Заключна фаза тренувань пройшла в морській акваторії Маріуполя.

«Тренування відбувалися на кількох стратегічних об`єктах міста в умовах, максимально наближених до реальних. Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів Збройних Сил України, Служби безпеки, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною метою навчальних заходів стала перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз.

Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації «злочинців», які за легендою навчань планували здійснити диверсію в місті та захопити судно в Маріупольському морському порту. Силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів із виявлення та знешкодження умовних диверсантів.

Керівництво Штабу Антитерористичного центру СБУ детально проаналізувало кожну фазу спецоперації, відзначивши ефективність задіяних сил і засобів. Також представникам задіяних суб`єктів боротьби із тероризмом були надані додаткові рекомендації щодо підвищення рівня готовності із протидії терористичним загрозам.

фото: СБУ