Міжнародні організації відправили на окупований Донбас ще майже 200 тонн гумдопомоги

Міжнародні організації відправили в ОРДЛО для потреб цивільного населення 20 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованого Донецька прослідувало 10 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста та 10 вантажівок від Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Автомобілі перевозили господарчі та будівельні матеріали вагою 183,7 тонни», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» оформлено гуманітарний вантаж від МКЧХ - для мешканців тимчасово окупованої Луганщини направлено 8 тонн виробів медичного призначення.

Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня Червоний Хрест відправив понад 49 тонн гумдопомоги на окупований Донбас.