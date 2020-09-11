На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"

Російські окупаційні війська станом на 12.00 не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається тиша», - повідомив речник.

За його словами, українські військові продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня російські окупаційні війська тричі відривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5. Втрат серед українських захисників не зафіксовано.

Фото: МОУ