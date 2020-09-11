В українській армії – 640 хворих з коронавірусом

Станом на ранок 11 вересня в Збройних силах на COVID-19 хворіє 640 осіб, за минулу добу виявлено 35 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 11 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 640 осіб. Всього за час пандемії одужало – 1478 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 716 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 77 осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 35 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець).

На лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби знаходиться 31 особи (Київська область – 9 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Львівська область - 3 військовослужбовці, Хмельницька область – 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Одеська область - 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець, Рівненська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Дніпропетровська область – 1 військовослужбовець, Вінницька область - 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Миколаївська область – 1 військовослужбовець, Тернопільська область - 1 військовослужбовець).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, запевнили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіло 643 особи, за попередню добу зафіксували 44 нові випадки.