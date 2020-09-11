На Донбасі готують до відкриття сервісні центри на двох КПВВ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька ОДА.
"У Донецькій та Луганській областях розпочато підготовку до спорудження сервісних центрів, роботи розпочнуться найближчим часом. Вже в листопаді планується відкрити сервісний центр на КПВВ "Щастя" Луганської області, а у грудні - на КПВВ "Новотроїцьке" Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що будівництво відбувається коштом інвесторів. Вкладання в кожен сервісний центр становлять 9,1 млн грн. Інвестором будівництва сервісного центру на КПВВ "Щастя" виступила компанія "ОСТО-ГРУП", на КПВВ "Новотроїцьке" - "Нова пошта".
У кожному сервісному центрі будуть діяти ЦНАПи, кімната відпочинку, кафетерій, вбиральні, кімната матері й дитини, медпункт, аптека, відділення банку, магазин, поштове відділення. Також вони будуть обладнанні Wi-Fi, системами кондиціонування, гарячим водопостачанням.
Сервісні центри являтимуть собою тимчасові збірно-розбірні модульні конструкції. Загалом у Донецькій та Луганській областях буде споруджено сім таких центрів - на шести наявних КПВВ та на новому - у Щасті.
Окрім того, за інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, сервісні центри будуть облаштовані й на адмінмежі з АР Крим. У Херсонській області на КПВВ "Чонгар" вже проводиться реконструкція сервісної зони, інвестором виступила компанія SOCAR. Сума інвестицій - близько 20 млн грн.
Фото: mtot.gov.ua