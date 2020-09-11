На Донбасі готують до відкриття сервісні центри на двох КПВВ

На Донбасі готують до відкриття сервісні центри на контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Щастя" та "Новотроїцьке".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька ОДА.

"У Донецькій та Луганській областях розпочато підготовку до спорудження сервісних центрів, роботи розпочнуться найближчим часом. Вже в листопаді планується відкрити сервісний центр на КПВВ "Щастя" Луганської області, а у грудні - на КПВВ "Новотроїцьке" Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будівництво відбувається коштом інвесторів. Вкладання в кожен сервісний центр становлять 9,1 млн грн. Інвестором будівництва сервісного центру на КПВВ "Щастя" виступила компанія "ОСТО-ГРУП", на КПВВ "Новотроїцьке" - "Нова пошта".

У кожному сервісному центрі будуть діяти ЦНАПи, кімната відпочинку, кафетерій, вбиральні, кімната матері й дитини, медпункт, аптека, відділення банку, магазин, поштове відділення. Також вони будуть обладнанні Wi-Fi, системами кондиціонування, гарячим водопостачанням.

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Сервісні центри являтимуть собою тимчасові збірно-розбірні модульні конструкції. Загалом у Донецькій та Луганській областях буде споруджено сім таких центрів - на шести наявних КПВВ та на новому - у Щасті.

Окрім того, за інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, сервісні центри будуть облаштовані й на адмінмежі з АР Крим. У Херсонській області на КПВВ "Чонгар" вже проводиться реконструкція сервісної зони, інвестором виступила компанія SOCAR. Сума інвестицій - близько 20 млн грн.

Фото: mtot.gov.ua