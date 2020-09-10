На Донбасі окупанти тричі порушили “тишу”

Російські окупаційні війська станом на 17:30 четверга тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5. Втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, по це повідомляє пресслужба командування ООС.

«Від початку поточної доби, 10 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано три порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації… Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», - йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначається, що сьогодні о 14:15 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

Яка повідомлялося раніше, завдяки оперативності українських розвідників дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не лише військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Окрім того, ворог здійснив постріли зі стрілецької зброї в бік позицій Об’єднаних сил в районі Золотого та Золотого-5, застосувавши трасуючі кулі для підпалу трави.

Як наголосили в командуванні ООС, такі дії противника свідчать, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Водночас підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

У Тристоронній контактній групі 9 вересня домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ, а також представників ОРДО.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 10 вересня звернувся з листом до представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з проханням перенести сьогоднішню зустріч в районі селища Шуми Донецької області. У документі мова йде про те, що російська сторона та запрошені нею представники з ОРДО висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи 9 вересня.

Фото: mil.gov.ua