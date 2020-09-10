В українській армії за добу - 44 випадки коронавірусу

В українській армії за добу - 44 випадки коронавірусу

Укрінформ
Станом на 10 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 643 особи, за минулу добу зафіксували 44 нові випадки.

Про це йдеться у повідомленні командування медичних сил ЗСУ у Фейсбук, передає Укрінформ.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 534 особи. У 122 термін ізоляції закінчується у яких найближчих три доби.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 7 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 37 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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За даними командування медичних сил, за час пандемії від COVID-19 одужали 1440 осіб, зафіксовано 6 летальних випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 582 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 145 612.

Фото: ДПСУ

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