В українській армії за добу - 44 випадки коронавірусу

Станом на 10 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 643 особи, за минулу добу зафіксували 44 нові випадки.

Про це йдеться у повідомленні командування медичних сил ЗСУ у Фейсбук, передає Укрінформ.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 534 особи. У 122 термін ізоляції закінчується у яких найближчих три доби.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 7 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 37 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

За даними командування медичних сил, за час пандемії від COVID-19 одужали 1440 осіб, зафіксовано 6 летальних випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 582 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 145 612.

Фото: ДПСУ