На Донбасі зберігається "тиша"

За минулу добу, 9 вересня, зберігається режим тиші вздовж лінії розмежування.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Від початку поточної доби, 10 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Повний і всеосяжний режим припинення вогню зберігається повною мірою", - йдеться у повідомленні.

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони залучалися до гасіння осередків вогню на Донеччині та Луганщині. Зокрема, минулої доби ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман та Новозванівка.

У прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано понад десять гектарів території та передано на знищення 92 вибухонебезпечних предмети.