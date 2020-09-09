На Донбасі по всій лінії фронту зберігається “тиша”

Від початку доби обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Фейсбуці.

"Від початку поточної доби, 9 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. ... По всій лінії фронту спостерігалася "тиша". Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень". - йдеться в повідомленні.

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Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню, зазначили в штабі ООС.

Крім того, у штабі повідомили, що триває ліквідація пожеж на території Донецької та Луганської областей. Так, поблизу Катеринівки військовослужбовці ЗСУ та ДСНС локалізували пожежу на площі 8 гектарів, а поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – на площі 20 гектарів. Водночас у районі урочища Чистий Лиман військовослужбовці та техніка Збройних Сил України гасять незначні осередки вогню, що тліють.

Загрози розповсюдження вогню у напрямку населених пунктів немає.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Фото: ООС