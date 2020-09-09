На Донбасі зберігається “тиша”

За минулу добу, 8 вересня, на Донбасі порушень домовленостей про припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

“За минулу добу, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступних дій противника.

Вчора, під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій отримали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Від початку поточної доби, 9 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.