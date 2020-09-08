На Донбасі по всій лінії фронту зберігається "тиша"

Станом на 18.30 вівторка, 8 вересня, по всій лінії фронту дотримувався режим тиші.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою українськими воїнами. Від початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню у районі проведення операції не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша", - зазначається у повідомленні.

Дотримуючись домовленостей, які вступили в дію 27 липня, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій отримали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Військовослужбовці ЗСУ спільно з представниками ДСНС та іншими підрозділами Об'єднаних сил продовжують ліквідовувати пожежу на Донбасі. Наразі триває гасіння локалізованих осередків пожежі поблизу Світлодарська.

Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню.